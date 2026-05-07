Elezioni amministrative 2026 a Fondi i candidati al Consiglio della lista Oltre

Da latinatoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si vota domenica 24 e lunedì 25 maggio a Fondi per scegliere il nuovo sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. Sono cinque i candidati per la carica di primo cittadino; Annarita del Sole è l’unica donna candidata a sindaco ed è sostenuta da Fratelli d’Italia e dalla lista civica Oltre.Di.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Notizie correlate

Elezioni amministrative 2026, i candidati al Consiglio della lista Fondi VeraAlle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Fondi sono cinque i candidati a sindaco; uno di loro è Francesco Ciccone, sostenuto da due liste:...

Elezioni amministrative 2026, i candidati al Consiglio della lista Fondi ProgressistaSi vota a Fondi il 24 e 25 maggio per l’elezione del sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Amministrative 2026 | Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova; ELEZIONE del SINDACO e del CONSIGLIO COMUNALE del 24 e 25 MAGGIO 2026: CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI; Amministrative 2026, al via il sorteggio per le Circoscrizioni: stasera a Palazzo Zanca; Elezioni amministrative 2026, dove e quando si vota: date e Comuni alle urne.

Elezioni amministrative 2026 , i candidati al Consiglio della lista Noi per FondiElezioni amministrative a Fondi dove il 24 e 25 maggio si vota per scegliere il nuovo sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. Sono cinque i candidati per la carica di primo cittadino; in cors ... latinatoday.it

consiglio della elezioni amministrative 2026 aElezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidati Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidati Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidatiElezioni amministrative 2026, si vota il 24 e il 25 maggio. Ecco i comuni al voto, le liste e il vademecum per votare ... infocilento.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.