Elezioni amministrative 2026 a Fondi i candidati al Consiglio della lista Oltre

Si vota domenica 24 e lunedì 25 maggio a Fondi per scegliere il nuovo sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. Sono cinque i candidati per la carica di primo cittadino; Annarita del Sole è l’unica donna candidata a sindaco ed è sostenuta da Fratelli d’Italia e dalla lista civica Oltre.Di.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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