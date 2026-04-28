Elezioni amministrative 2026 i candidati al Consiglio della lista Fondi Progressista

A Fondi si avvicinano le elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio. In questa occasione si voterà sia per eleggere il nuovo sindaco sia per rinnovare il Consiglio comunale. La lista “Fondi Progressista” ha annunciato i candidati che si presenteranno alle elezioni e sono attese le decisioni di altre forze politiche in vista della consultazione.

Si vota a Fondi il 24 e 25 maggio per l’elezione del sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. Sono cinque in corsa per la carica di primo cittadino, e Salvatore Venditti è sostenuto da due liste: Fondi Progressista e Movimento 5 StelleDi seguito i candidati al Consiglio comunale di Fondi.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Notizie correlate

Elezioni amministrative 2026, i candidati al Consiglio della lista Fondi VeraAlle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Fondi sono cinque i candidati a sindaco; uno di loro è Francesco Ciccone, sostenuto da due liste:...

Elezioni amministrative 2026 a Fondi, i candidati al Consiglio della lista Città SicuraAlle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Fondi sono cinque i candidati a sindaco; uno di loro è Francesco Ciccone, sostenuto da due liste:...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: 24 e 25 maggio 37 comuni del Lazio al voto per elezione sindaci e rinnovo consigli comunali; Elezioni amministrative domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026; Elezioni comunali 2026: aperture straordinarie per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature; Messina, elezioni amministrative 2026: da domani la presentazione delle liste.

Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidati Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidati Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidatiElezioni amministrative 2026, si vota il 24 e il 25 maggio. Ecco i comuni al voto, le liste e il vademecum per votare ... infocilento.it

Elezioni amministrative 2026, i candidati al Consiglio della lista Fondi VeraAlle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Fondi sono cinque i candidati a sindaco; uno di loro è Francesco Ciccone, sostenuto da due liste: Fondi Vera e Città SiCura. latinatoday.it

Nella suggestiva cornice della Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, si è svolta, sabato 25 aprile, la cerimonia dell’ottava edizione del premio “Festa di San Marco”, iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale per celebrare le eccellenze - facebook.com facebook

un ddl per istituire il Consiglio delle autonomie locali della #RegioneSiciliana e creare così un organismo stabile di raccordo istituzionale che rafforzi il ruolo di Comuni, Città metropolitane e Liberi consorzi. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #Sicilia @ x.com