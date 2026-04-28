Elezioni amministrative 2026 i candidati al Consiglio della lista Fondi Progressista

Da latinatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Fondi si avvicinano le elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio. In questa occasione si voterà sia per eleggere il nuovo sindaco sia per rinnovare il Consiglio comunale. La lista “Fondi Progressista” ha annunciato i candidati che si presenteranno alle elezioni e sono attese le decisioni di altre forze politiche in vista della consultazione.

Si vota a Fondi il 24 e 25 maggio per l’elezione del sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. Sono cinque in corsa per la carica di primo cittadino, e Salvatore Venditti è sostenuto da due liste: Fondi Progressista e Movimento 5 StelleDi seguito i candidati al Consiglio comunale di Fondi.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: 24 e 25 maggio 37 comuni del Lazio al voto per elezione sindaci e rinnovo consigli comunali; Elezioni amministrative domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026; Elezioni comunali 2026: aperture straordinarie per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature; Messina, elezioni amministrative 2026: da domani la presentazione delle liste.

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