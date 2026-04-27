Elezioni amministrative 2026 i candidati al Consiglio della lista Fondi Vera

Alle prossime elezioni amministrative di Fondi, in programma il 24 e 25 maggio, ci sono cinque candidati alla carica di sindaco. Tra loro, figura Francesco Ciccone, che si presenta con il sostegno di due liste: Fondi Vera e Città Sicura. La campagna elettorale si sta sviluppando in vista di questa tornata elettorale, che coinvolge diversi rappresentanti politici locali.

Alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Fondi sono cinque i candidati a sindaco; uno di loro è Francesco Ciccone, sostenuto da due liste: Fondi Vera e Città Sicura.Di seguito i candidati al Consiglio comunale della lista Fondi Vera:Antogiovanni MattiaAntonetti GianfrancoBaldassari.🔗 Leggi su Latinatoday.it Editoriale Siracusa sull’orlo del voto: giochi di potere, ambizioni personali e silenzi colpevoli Notizie correlate Elezioni amministrative 2026 a Fondi, i candidati al Consiglio comunale della LegaTonino De Parolis è uno dei cinque candidati a sindaco in corsa alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Fondi. Elezioni comunali 2026 a Fondi, i candidati al Consiglio della lista Il Giardino degli AranciTonino De Parolis è uno dei cinque candidati a sindaco in corsa alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Fondi. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Par condicio elezioni amministrative 2026; Elezioni amministrative domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026; Elezioni comunali 2026: aperture straordinarie per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature; Messina, elezioni amministrative 2026: da domani la presentazione delle liste. Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidatiElezioni amministrative 2026, si vota il 24 e il 25 maggio. Ecco i comuni al voto, le liste e il vademecum per votare ... infocilento.it Elezioni Comunali 2026, tutti i nomi dei candidati sindaco e tutte le liste dei comuni al voto in direttaScade oggi, sabato 25 aprile 2026, il termine ultimo per la presentatura delle liste e dei candidati a sindaco nei Comuni al voto in Italia. Vediamo nello speciale elezioni comunali 2026 tutte ... ilmattino.it Il Consiglio di Stato mette la parola fine al contenzioso tra Bagni “Il gabbiano” e Comune di Chiavari. Marco Lipari, presidente della settima sezione di Palazzo Spada, respinge il ricorso presentato da “Barozzi Enrica & C. sas”, società assistita dall’avvocato Si - facebook.com facebook