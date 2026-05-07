Elezioni a Messina Scurria | La prima delibera sarà per il commercio Contributi fino a 25mila euro e sconti sui parcheggi blu

Durante la prima seduta di giunta dell’amministrazione guidata dal sindaco, si discuterà di una delibera dedicata al settore commerciale. Tra le misure previste ci sono contributi fino a 25 mila euro e sconti sui parcheggi blu per le attività locali. La decisione mira a sostenere il commercio cittadino e favorire la ripresa dopo il periodo di difficoltà. La delibera sarà il primo provvedimento adottato dall’amministrazione.

La prima delibera di giunta dell’amministrazione del sindaco Marcello Scurria sarà dedicata al rilancio delle attività commerciali. E’ già pronto il piano straordinario, proposto dalle assessore designate Matilde Siracusano e Carlotta Previti, che prevede l’erogazione di contributi a favore degli imprenditori che decidono di investire sul territorio. Previsti supporti economici fissi da 3000 euro e variabili fino a 10.000 euro. Il progetto prevede inoltre “Voucher di rilancio” fino ai 25.000 euro. La delibera, annunciano Siracusano e Previti, si chiama “Saracinesche alzate”. Un nome simbolico che offre il senso della concretezza dell’azione...🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Elezioni a Messina, Scurria: "La prima delibera sarà per il commercio". Contributi fino a 25mila euro e sconti sui parcheggi blu Notizie correlate Decreto bollette al Consiglio dei Ministri: contributo da 90 euro per le famiglie con bonus sociale e nuovi sconti fino a ISEE 25mila euroIl Consiglio dei Ministri si appresta a varare il decreto bollette, un provvedimento atteso da settimane che introduce misure di sostegno per... Leggi anche: Imprese under 35, dalla Camera di commercio di Firenze contributi fino a 5mila euro Altri aggiornamenti Temi più discussi: Elezioni 2026, lista Partecipazione Marcello Scurria sindaco per Messina: tutti i candidati al Consiglio comunale; Elezioni a Messina tra liste, assessori e polemiche; EleMe2026: i nomi nella quarta lista a sostegno di Marcello Scurria; Elezioni a Messina: Scurria attacca Basile: Mai più strette di mano senza una presa di distanza da De Luca. Elezioni comunali Messina, Scurria ai messinesi: votare Basile significa votare De LucaMarcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra a Messina, lancia un appello diretto ai cittadini messinesi e pone al centro del confronto politico il tema dell’autonomia della futura guida della ... strettoweb.com Elezioni comunali, Scurria: emergenza democratica a Messina, vogliamo cambiare la città | VIDEOMarcello Scurria, candidato sindaco di Messina per il centrodestra, durante l’evento al Cinema Apollo, ha sottolineato che la città dello Stretto necessita di un cambiamento radicale, capace di resti ... strettoweb.com Non solo opposizioni. Sul ritorno delle Province iniziano a sentirsi crepe anche dentro il centrodestra. C’è chi parla di “nuovo regime”, chi teme un “poltronificio”, chi contesta il metodo e il peso dei partiti nelle future elezioni provinciali. E il fuoco amico, stavol - facebook.com facebook Aperti i seggi per le elezioni locali nel Regno Unito, Starmer rischia una debacle. Si tratta del test elettorale più importante per il premier dalla sua schiacciante vittoria alle elezioni generali del luglio 2024. #ANSA x.com