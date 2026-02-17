Decreto bollette al Consiglio dei Ministri | contributo da 90 euro per le famiglie con bonus sociale e nuovi sconti fino a ISEE 25mila euro

Da orizzontescuola.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha deciso di approvare il decreto bollette, un intervento che mira a ridurre le spese energetiche di famiglie e aziende in difficoltà. La proposta prevede un contributo di 90 euro per chi ha il bonus sociale e sconti aggiuntivi per chi ha un ISEE fino a 25.000 euro. Questa mossa arriva dopo settimane di attesa e mira a contenere l’aumento dei costi delle bollette.

Il Consiglio dei Ministri si appresta a varare il decreto bollette, un provvedimento atteso da settimane che introduce misure di sostegno per famiglie e imprese colpite dal caro energia. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Decreto bollette, il governo prepara bonus da 90 euro e sconti in bolletta per Isee fino a 25mila euro

Il governo ha deciso di intervenire sul caro energia per aiutare le famiglie in difficoltà.

Decreto energia 2026: previsto un bonus bollette di 55 euro per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro. La misura si aggiunge al bonus sociale esistente. BOZZA

Il Decreto Energia 2026 introduce un bonus bollette di 55 euro per le famiglie con ISEE fino a 15.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Decreto bollette, non ci sono soldi. Il governo avvia un percorso; Decreto Energia, contributo per luce anche a famiglie con Isee fino a 25mila euro; Decreto bollette, 315 milioni per il bonus sociale da 90 euro; Decreto Energia, sconti sulla luce per le famiglie con Isee fino a 25mila euro: la novità.

decreto bollette al consiglioDecreto Bollette, gli ostacoli per l’intesa: proteste da produttori e LombardiaUltimi ritocchi al decreto bollette atteso per mercoledì. Tra prezzi amministrati e sconti, cresce la tensione politica. Ecco perché ... quifinanza.it

decreto bollette al consiglioDecreto bollette, il provvedimento tanto atteso da famiglie ed imprese. Ridurrà il prezzo di gas e luceIn settimana il Consiglio dei Ministri ha deciso di varare l’atteso Decreto bollette. Parte la lotta al caro energia. blitzquotidiano.it