Decreto bollette al Consiglio dei Ministri | contributo da 90 euro per le famiglie con bonus sociale e nuovi sconti fino a ISEE 25mila euro
Il governo ha deciso di approvare il decreto bollette, un intervento che mira a ridurre le spese energetiche di famiglie e aziende in difficoltà. La proposta prevede un contributo di 90 euro per chi ha il bonus sociale e sconti aggiuntivi per chi ha un ISEE fino a 25.000 euro. Questa mossa arriva dopo settimane di attesa e mira a contenere l’aumento dei costi delle bollette.
Decreto bollette, il governo prepara bonus da 90 euro e sconti in bolletta per Isee fino a 25mila euro
Il governo ha deciso di intervenire sul caro energia per aiutare le famiglie in difficoltà.
Decreto energia 2026: previsto un bonus bollette di 55 euro per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro. La misura si aggiunge al bonus sociale esistente. BOZZA
