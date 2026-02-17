Decreto bollette al Consiglio dei Ministri | contributo da 90 euro per le famiglie con bonus sociale e nuovi sconti fino a ISEE 25mila euro

Il governo ha deciso di approvare il decreto bollette, un intervento che mira a ridurre le spese energetiche di famiglie e aziende in difficoltà. La proposta prevede un contributo di 90 euro per chi ha il bonus sociale e sconti aggiuntivi per chi ha un ISEE fino a 25.000 euro. Questa mossa arriva dopo settimane di attesa e mira a contenere l’aumento dei costi delle bollette.