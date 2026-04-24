Fermo FdI punta su Tosoni | lista da 32 nomi tra medici e istituzioni

A Fermo, Fratelli d'Italia ha annunciato una lista composta da 32 candidati, tra medici e rappresentanti di istituzioni. La formazione politica presenta il nome di Leonardo Tosoni come suo candidato sindaco, inserendo nella lista figure provenienti da diversi settori professionali e amministrativi. L’obiettivo è quello di ottenere il supporto per la riconquista del municipio, coinvolgendo figure di rilievo locale.

? Cosa sapere Fratelli d'Italia presenta a Fermo la lista di 32 candidati per Leonardo Tosoni.. Il centrodestra punta a riconquistare il comune con professionisti e figure istituzionali.. Alle 17:30 di questo pomeriggio, presso la sede del Comune di Fermo, Fratelli d’Italia ha ufficializzato la propria presenza nelle prossime elezioni comunali presentando una lista composta da 32 candidati per sostenere il percorso di Leonardo Tosoni. L’annuncio della lista completa avviene in un momento cruciale per il centrodestra fermano, che punta a riconquistare terreno dopo un periodo caratterizzato prevalentemente da esperienze civiche. La coalizione che punta alla guida della città vede Leonardo Tosoni come figura centrale, sostenuto non solo dai meloniani ma anche dalle forze di Lega, Udc e Noi Moderati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fermo, FdI punta su Tosoni: lista da 32 nomi tra medici e istituzioni Notizie correlate Fermo: centrodestra si frammenta, Tosoni guida la corsa da soloLa situazione politica a Fermo si sta avviando verso una frammentazione che potrebbe trasformare le prossime elezioni amministrative in uno scontro... Filippo Boscagli svela la lista civica: i suoi 32 nomi per LeccoDecine di persone hanno riempito la sede di via Carlo Cattaneo per la corsa elettorale. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Frosinone può attendere: FdI punta dritto alla Presidenza della Provincia; La legge sul fine vita è l'ennesima frattura nel governo. FdI contro Marina; Frosinone, il sindaco Quadrini in FdI. Lettera aperta di Calicchia (Psi): La coerenza politica è un'altra cosa; Caragol, cantiere fermo, è allarme. Elezioni a Fermo, il centrosinistra punta su Angelica Malvatani. Civici-centodestra, rischio pasticcioFERMO Fibrillazioni da una parte, movimenti e nomi nuovi dall’altra. Di sicuro non ci si annoia in questo preludio di campagna elettorale che porterà alle prossime comunali. La novità delle ultime ore ... corriereadriatico.it L’uomo è stato sottoposto a fermo e portato in carcere - facebook.com facebook * 4049 (FIRENZE SMN-PISA C.LE) cancellato, viaggiatori con treno 4051 * 4058 (PISA C.LE-FIRENZE SMN) cancellato, viaggiatori con treno 18320 * 18311 (FIRENZE SMN-PISA C.LE) fermo a SIGNA * 18225 (FIRENZE SMN-SIENA) fermo a LASTRA A SIGN x.com