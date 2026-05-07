Elenco regionale per il ruolo entro il 25 maggio la domanda Vale solo per il 2026 27 prossimo anno si ripresenta

Il 4 maggio 2026, durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV, è stato discussa la questione degli elenchi regionali per il ruolo degli insegnanti. La domanda di partecipazione, riservata a chi desidera essere inserito in questi elenchi, deve essere presentata entro il 25 maggio e riguarda esclusivamente l’anno scolastico 202627. Per il prossimo anno, la procedura si ripeterà con modalità analoghe.

Nel question time del 4 maggio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti, è stata affrontata una tematica legata agli elenchi regionali per il ruolo. L’attenzione si è concentrata sull’attivazione della nuova procedura e sulla piattaforma predisposta per l’inoltro delle istanze. L'articolo Elenco regionale per il ruolo, entro il 25 maggio la domanda. Vale solo per il 202627, prossimo anno si ripresenta.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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