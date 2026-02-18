Part time 2026 27 la domanda di docenti e ATA di ruolo entro il 15 marzo Futuri neoassunti a settembre GUIDA

Guida alla richiesta del part time, lavoro a tempo parziale per i docenti già assunti in ruolo. Quest’anno il Ministero non ha ancora fornito indicazioni, per cui al momento rimane valida la data del 15 marzo. L'articolo Part time 202627, la domanda di docenti e ATA di ruolo entro il 15 marzo. Futuri neoassunti a settembre. GUIDA.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Richiesta Part time 2026/27. Docenti e ATA, domanda entro il 15 marzo. GUIDALe scuole italiane si preparano a ricevere le domande per il part time del prossimo anno scolastico.

Part-time personale ATA, in Trentino domande fino al 27 febbraio: circolareL’Ufficio scolastico di Trento ha pubblicato una circolare che invita il personale ATA a presentare le domande di part-time entro il 27 febbraio, a causa della richiesta crescente di flessibilità lavorativa tra i dipendenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Richiesta Part time 2026/27. Docenti e ATA, domanda entro il 15 marzo. GUIDA; Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale o rientro a tempo pieno del personale docente, educativo ed ATA a tempo indeterminato a.s. 2026/27; Part-time personale ATA, in Trentino domande fino al 27 febbraio: circolare; Formazione: video e podcast sulle novità in materia di lavoro.

Part-time personale ATA, in Trentino domande fino al 27 febbraio: circolareL’Ufficio scolastico provinciale di Trento, con circolare prot. n. 131812 del 13 febbraio 2026, ha fornito le indicazioni per la presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro a ... orizzontescuola.it

Part-time con tre figli dal 2026 detassato per le aziendeLa tutela delle lavoratici madri e il rafforzamento della conciliazione tra lavoro e vita familiare per i lavoratori sono al centro di alcune novità previste dalla Legge di Bilancio 2026, che ... pmi.it

Un ragazzo di 17 anni che lavora part-time da Pizza Hut arriva e parcheggia davanti a casa con una bellissima Porsche. Naturalmente, i suoi genitori sanno che non può aver guadagnato abbastanza con il suo lavoro pomeridiano per permettersi una mac facebook