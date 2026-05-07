Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026 i voti delle prove diventano determinanti per occupare un buon posto

Durante il question time trasmesso il 4 maggio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione di Sonia Cannas, docente ed esperta di normativa scolastica, è stato discusso il sistema degli elenchi regionali per il ruolo di docente nel 2026. È stato evidenziato che i voti conseguiti nelle prove selettive influiranno sui posizionamenti nelle graduatorie, determinando le possibilità di ottenere una supplenza o un incarico stabile.