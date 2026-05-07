Durante una presentazione letteraria, sono emerse tensioni tra la conduttrice e alcuni partecipanti, tra cui un noto presentatore televisivo. La discussione si è concentrata su un libro di Arturo Artom, intitolato “La Nuova Intelligenza, Connetti le Idee”, presentato grazie alle illustrazioni di Pietro Terzini. La discussione, che si è svolta senza firme ufficiali, ha suscitato commenti e reazioni tra il pubblico presente.

La Nuova Intelligenza non si firma, si imprime e grazie al grande artista Pietro Terzini è stato possibile alla presentazione del libro di Arturo Artom “La Nuova Intelligeza, Connetti le Idee. Esplora. Divertiti” al milanese Museo della Scienza e della Tecnica.. La professione che hai costruito con cura, la tua azienda, la tua identità possono essere travolte in pochi mesi da una nuova tecnologia, da un algoritmo, da una crisi o dall'introduzione di una norma. Non è cinismo. È l'ambiente cognitivo che è cambiato: questo un piccolo assaggio dei vari temi del libro. Come relatori alcuni rappresentanti del gotha culturale come Maria Vittoria Baravelli e l’ assessore Tommaso Sacchi, Donatella Sciuto, Roberto Burioni, Francesca Senette, Arturo Artom, Barbara Carfagna, Giovanni Bozzetti, Presidente Fondazione Fiera Milano.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Elena Santarelli, Corradi e "la colleguccia": veleni dalla Balivo

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