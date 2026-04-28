Durante un'intervista a Belve, la showgirl ha parlato della sua esperienza con il marito, descrivendolo come molto attento e presente nella loro relazione. Ha spiegato che, nel corso degli anni, lui è sempre stato vicino, senza mai allontanarsi. La showgirl ha anche condiviso alcuni dettagli sulla loro vita di coppia, sottolineando il suo apprezzamento per il comportamento del coniuge.

Tra i protagonisti dell'ultima puntata di Belve, in onda il 28 aprile 2026 su Rai 2, c'è anche Elena Santarelli. Nel faccia a faccia con Francesca Fagnani, e con la consueta schiettezza, la showgirl ha toccato diversi aspetti della sua vita, dall'intesa con il marito Bernardo Corradi fino alla delusione per Chiara Ferragni. "Bernardone mio? È da dieci e lode", ha scherzato. Leggi anche: Elena Santarelli difende Laila Hasanovic: "L'ho conosciuta, è la ragazza giusta per Sinner" Tra una battuta e l'altra, Elena Santarelli ha rivendicato con orgoglio la passione che ancora arde all'interno del matrimonio con l'ex centravanti della Lazio e della Nazionale, ora collaboratore tecnico del Milan: "Non è mai successo che non mi abbia sfiorata per mesi", ha precisato la showgirl.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Elena Santarelli a Belve: "Bernardo Corradi? Come marito è da dieci e lode"

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