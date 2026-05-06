Quando gioca Sinner agli Internazionali d'Italia | l'esordio a Roma il 9 maggio

Il torneo degli Internazionali d’Italia a Roma si avvia verso il suo secondo turno, previsto per il 9 maggio. In quella giornata, il giocatore italiano, attualmente numero uno del ranking locale, scenderà in campo contro uno tra Ofner e Michelsen. L’esordio ufficiale del tennista si terrà proprio in quella data, segnando l’inizio della sua partecipazione alla competizione.

Jannik Sinner farà il suo esordio agli Internazionali nel secondo turno, contro Ofner o Michelsen. Il numero 1 del tennis a Roma giocherà sabato 9 maggio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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