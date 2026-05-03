Internazionali di Tennis Roma 2026 | biglietti prezzi e come comprarli

Sono stati messi in vendita i biglietti per gli Internazionali di Tennis di Roma 2026, uno degli appuntamenti più seguiti nel panorama sportivo italiano. Le modalità di acquisto e i prezzi variano in base alle diverse categorie di posti e alle date dell’evento. La vendita dei biglietti è già attiva, consentendo agli appassionati di prenotare in anticipo la partecipazione alla manifestazione.

È ufficialmente partita la corsa ai biglietti per gli Internazionali BNL d’Italia 2026, uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno. Il grande tennis torna nella cornice del Foro Italico dal 28 aprile al 17 maggio 2026, con i migliori giocatori ATP e WTA pronti a sfidarsi sulla terra rossa romana. Le vendite per l’edizione 2026 sono partite in più fasi: I biglietti per il Campo Centrale sono stati messi in vendita già da maggio 2025. Dal 31 marzo 2026 è aperta anche la vendita dei biglietti “Ground”, che permettono l’accesso ai campi secondari. Tradotto: chi vuole assicurarsi i match più importanti deve muoversi con largo anticipo, perché le sessioni clou vanno sold out rapidamente.🔗 Leggi su Funweek.it

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