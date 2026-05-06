Un'attrice internazionale ha scelto di tornare in Italia per collaborare con Iliad, che ha lanciato una nuova strategia di mercato. La compagnia propone un'offerta con 170 giga di traffico dati al prezzo di 7,99 euro. Questa mossa mira ad attrarre nuovi clienti e ampliare la propria presenza nel settore delle telecomunicazioni nel paese. La campagna pubblicitaria ha coinvolto l'attrice, nota per le sue partecipazioni nel cinema internazionale.

? Cosa scoprirai Chi è l'attrice internazionale scelta per la nuova strategia di Iliad?. Come cambierà il mercato con l'offerta da 170 Giga a 7,99 euro?. Perché la scadenza del 19 maggio è fondamentale per i nuovi clienti?. Quali vantaggi garantisce l'offerta Iliad Top 170 Plus per chi chiama all'estero?.? In Breve Offerta Iliad Top 170 Plus a 7,99 euro con 170 Giga inclusi.. Scadenza promozione per nuovi e vecchi clienti il 19 maggio 2026 alle 15:00.. Costo attivazione SIM o eSIM fissato a 9,99 euro per l'offerta.. Spot televisivi da 15 e 30 secondi in onda dal 10 maggio 2026.. Megan Gale torna in Italia per la nuova campagna pubblicitaria di iliad, che partirà ufficialmente in televisione domenica 10 maggio 2026 con spot da 15 e 30 secondi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Megan Gale torna in Italia: la nuova sfida di Iliad per il mercato

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