Effetto Mercosur | polli contaminati

Dopo l'entrata in vigore dell’accordo commerciale, il Brasile ha inviato in Grecia tre tonnellate di carne di pollo contaminata dalla salmonella. La consegna è avvenuta il giorno successivo alla firma dell’accordo, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza alimentare e sui controlli sanitari. Le autorità greche hanno già avviato le verifiche necessarie per valutare la provenienza e lo stato della carne importata.

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Dal Brasile arriva pollo contaminato da salmonella che invade il mercato europeo senza alcun controllo. Nella partita del Mercosur per l’Italia c’è anche un’aggravante, se così si può dire: aveva fatto fronte comune con gli altri Paesi per bloccarlo, ma alla fine ha detto sì al trattato di libero scambio con Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay con annessa Bolivia. Il ministro per la Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, anche su consiglio di Giorgia Meloni, si era fatto convincere perché la Commissione Ue ha promosso l’applicazione della clausola di reciprocità: i prodotti agricoli importati dal Mercosur devono avere le stesse garanzie di salubrità e qualità di quelli europei.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Effetto Mercosur: polli contaminati Notizie correlate Polli che mangiano polli negli allevamenti da riproduzione: la video inchiesta nella prossima puntata di Report | l’anticipazionePolli lasciati accanto a carcasse di altri polli in decomposizione, galline ovaiole mangiate vive da altre galline, prese per il collo, lanciate con... La crisi dello zucchero mette a rischio 200 posti di lavoro in Italia, l’effetto del MercosurL'unico produttore di zucchero in Italia, Coprob-Italia Zuccheri, ha annunciato la sospensione stagionale dell'impianto di Pontelongo, in...