La crisi dello zucchero in Italia sta portando alla sospensione stagionale dell'impianto di Pontelongo, gestito da Coprob-Italia Zuccheri, l’unico produttore nazionale. Questa decisione mette a rischio circa 200 posti di lavoro nel settore e si verifica in un momento di tensioni legate all’accordo commerciale con il Mercosur. La produzione di zucchero nel paese si riduce di conseguenza.

L'unico produttore di zucchero in Italia, Coprob-Italia Zuccheri, ha annunciato la sospensione stagionale dell'impianto di Pontelongo, in provincia di Padova. La decisione è arrivata per i prezzi troppo bassi dello zucchero bianco in Europa, a sua volta risultato di una serie di fattori che hanno scatenato una crisi a livello internazionale. Negli ultimi anni in Europa arriva molto più zucchero dall'estero rispetto a prima. Al contempo, gli agricoltori locali devono far fronte a nuovi patogeni della barbabietola, la cui diffusione è legata anche al riscaldamento globale, con costi sempre più alti. Anche il sistema che doveva proteggere il mercato dello zucchero europeo ha creato distorsioni che stanno contribuendo alla crisi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - La crisi dello zucchero mette a rischio 200 posti di lavoro in Italia, l’effetto del Mercosur

Leggi anche: Banche, l’allarme del Financial Times: Con l’AI a rischio oltre 200 mila posti di lavoro

Catanzaro, crisi politica a rischio: ricostruzione post-ciclone, posti di lavoro e stadio Ceravolo a rischio blocco.Catanzaro è al centro di una profonda crisi politica e amministrativa, innescata da una complessa “partita a scacchi” tra il sindaco Sergio Fiorita e...

Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento.

Temi più discussi: Sospensione attività Zuccherificio Pontelongo, il caso arriva in Regione; Crisi dello zucchero / 2 Confagricoltura Bologna: Situazione preoccupante. Il Governo deve intervenire; Coprob sospende l’attività dell’impianto di Pontelongo: un segnale negativo per l’agricoltura veneta e nazionale; Barbabietola da zucchero: il sostegno accoppiato al reddito per superficie è un rilevante contributo al mantenimento della filiera.

Chiusura di impianti e surplus importazioni: la crisi strutturale dello zucchero in Europa e in ItaliaChiusi 22 impianti su 103 nel Continente. In Italia l’ultima cooperativa rimasta ha annunciato la sospensione temporanea dello stabilimento veneto ... ilsole24ore.com

Crisi dello zucchero e sospensione attività a Pontelongo, si muovono anche i sindacati«Come Fai, Flai e Uila di Padova chiediamo venga istituito un tavolo presso la Regione, che coinvolga sia l’assessorato all’Agricoltura che quello allo Sviluppo economico, per trovare una soluzione co ... padovaoggi.it

L'ex CT del Brasile: “Il calcio brasiliano è in crisi, gli stranieri tolgono il posto ai giovani formati nel settore giovanile: cito l’Italia come esempio della situazione”. - facebook.com facebook

Nel tempo della crisi del lavoro, abbiamo attraversato l’Italia per ascoltare le voci dei giovani. C’è chi è soddisfatto, chi ha cambiato strada, chi è arrivato qui in cerca di un futuro migliore e chi invece lascerà Paese. Ascolta su #RaiPlaySound bit.ly/48yk3zm x.com