Educazione finanziaria e sicurezza digitale a lezione quattro scuole superiori

Da ilpiacenza.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In quattro scuole superiori si sono svolte lezioni di educazione finanziaria e sicurezza digitale, con l’obiettivo di informare gli studenti sui rischi e le opportunità dei pagamenti online. Nei recenti incontri, gli studenti hanno appreso come funzionano i pagamenti digitali e quali precauzioni adottare per evitare frodi e truffe online. L’iniziativa si inserisce in un contesto di crescente utilizzo di strumenti di pagamento digitali tra i giovani.

Cresce l’uso dei pagamenti digitali tra i giovani, ma insieme alle opportunità aumentano anche i rischi legati a frodi e truffe online. Per rafforzare la consapevolezza e le competenze delle nuove generazioni, Banca di Piacenza e FEduF – Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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