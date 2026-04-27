Disinformazione e competenze digitali le nuove linee guida UE per docenti | webinar il 12 maggio

Il 12 maggio, tra le 10 e le 11, si svolgerà un webinar organizzato dall’European Digital, dedicato alle nuove linee guida dell’Unione Europea per i docenti. L’evento si concentrerà su temi come la disinformazione e le competenze digitali, offrendo un’occasione per approfondire le strategie e le pratiche da adottare in ambito scolastico. La partecipazione è rivolta a insegnanti interessati ad aggiornarsi su queste tematiche.

Si terrà martedì 12 maggio, dalle ore 10 alle 11, il webinar promosso dall’European Digital Education Hub (EDEH) dedicato alla presentazione delle Guidelines for teachers and educators on tackling disinformation and promoting digital literacy through education and training, pubblicate dalla Commissione europea. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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