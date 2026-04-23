Brown è corsa contro il tempo Con Tortona sarà almeno in panca

Una corsa contro il tempo coinvolge la squadra per cercare di avere Stephen Brown disponibile in campo già domenica alle 18, quando si sfideranno contro Tortona. La partita è vicina e si stanno facendo tutti gli sforzi per permettere al giocatore di essere almeno in panchina. La situazione si sta monitorando attentamente per valutare la possibilità di una sua presenza durante l'incontro.

È iniziata la corsa contro il tempo per avere Stephen Brown in campo domenica, alle 18, contro Tortona. Il playmaker biancorosso – che ha saltato le ultime tre partite per un problema al ginocchio destro - ha infatti ripreso a correre e a fare i primi cambi di direzione. L’ex Paok Salonicco andrà quindi almeno in panchina nell’importante match contro Arturs Strautins e compagni, ma la speranza è che possa scendere anche in campo per dare una mano ai propri compagni di squadra. Dall’ambiente filtra cauto ottimismo circa un suo impiego, ma a tal proposito saranno decisivi i due-tre allenamenti, a partire da quello odierno. Un suo contributo, anche se part-time, sarebbe importantissimo, a maggior ragione contro una squadra come quella piemontese che ha esterni molto pericolosi come Manjon, Vital e Hubb.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Brown, è corsa contro il tempo. Con Tortona sarà almeno in panca Notizie correlate Schianto aereo militare in Colombia, almeno 66 morti: la corsa contro il tempo degli abitanti ha salvato 57 soldati“Sono stati gli abitanti di Putumayo a salvarli dalla morte" ha dichiarato il Presidente colombiano. Leggi anche: Cuore "bruciato" al Monaldi, è corsa contro il tempo. La mamma del bambino: «Serve un altro trapianto, tra pochi giorni sarà tardi»