Edison | l’utile netto crolla a 41 milioni per la crisi energetica

Edison ha registrato un calo dell’utile netto a 41 milioni di euro, segnando un forte contraccolpo a causa della crisi energetica. La decisione di QatarEnergy di ridurre le forniture ha influenzato i risultati finanziari dell’azienda. Nonostante questa diminuzione dei profitti, il margine operativo si è mantenuto stabile. Questi dati riflettono le difficoltà incontrate dal settore in un periodo di turbolenze sui mercati dell’energia.

? Cosa scoprirai Come ha influito la decisione di QatarEnergy sui profitti di Edison?. Perché il margine operativo è rimasto stabile nonostante il crollo dell'utile?. Quali nuovi canali di approvvigionamento compenseranno la crisi in Medio Oriente?. Quanto inciderà l'aumento degli investimenti rinnovabili sul fatturato totale?.? In Breve Ricavi trimestrali scesi a 4,7 miliardi di euro rispetto ai 5,5 miliardi del 2025.. Investimenti cresciuti del 40% raggiungendo i 163 milioni di euro per rinnovabili e servizi.. Risultato operativo a 101 milioni di euro per variazioni fair value legate a QatarEnergy.. Ebitda annuo 2026 stimato tra 1,2 e 1,4 miliardi di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Edison: l’utile netto crolla a 41 milioni per la crisi energetica Notizie correlate Leggi anche: Baps: 41,6 milioni di utile netto, 15 milioni di dividendi e nuova governance per il triennio 2026-2028 Ita Airways chiude il 2025 in utile: ricavi a 3,2 miliardi, utile netto di 209 milioniFiumicino, 26 marzo 2026 – Ita Airways chiude il 2025 con il primo risultato netto positivo della sua storia. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Edison chiude il trimestre con ricavi a 4,7 miliardi di euro; Edison: l'utile operativo del primo trimestre si dimezza a causa della forza maggiore di QatarEnergy; Edison, ricavi a 4,7 miliardi nel primo trimestre. Investimenti +40%; Andamento delle azioni di Inwit, Eni ed Edison Italia. Edison, tengono i margini nel primo trimestre ma il caso QatarEnergy pesa sull’utile. Ecco cosa si aspetta a fine annoL’ebitda resta stabile a 350 milioni di euro, grazie all'ottimizzazione del portafoglio gas e all’espansione delle rinnovabili. L'impatto della chiusura di Hormuz fa però dimezzare l’ebit e perdere qu ... milanofinanza.it Edison chiude il trimestre con ricavi a 4,7 miliardi di euroEdison chiude il primo trimestre con ricavi di vendita a 4,7 miliardi di euro, rispetto ai 5,5 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno. L'utile netto scende a 41 milioni di euro, rispetto ai 1 ... ansa.it ALIS Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile. . Oggi a #Interview Marco Carvelli, Responsabile E-Mobility di Edison Next. Focus sullo sviluppo della mobilità elettrica e delle infrastrutture di ricarica ultra-fast in Italia. Dagli hub energetici lungo le a - facebook.com facebook “La Capitanata può diventare la Silicon Valley delle rinnovabili”. Accordo con Edison per formare i tecnici del futuro #video x.com