Baps | 41,6 milioni di utile netto 15 milioni di dividendi e nuova governance per il triennio 2026-2028

A Ragusa si è tenuta recentemente l’assemblea dei soci di Baps, con una partecipazione significativa pari al 24% degli aventi diritto. Durante l’incontro sono stati approvati i risultati finanziari dell’ultimo periodo, con un utile netto di 41,6 milioni di euro e 15 milioni di euro distribuiti sotto forma di dividendi. È stata anche definita la nuova governance per il triennio 2026-2028.

Si è svolta a Ragusa l’assemblea straordinaria e ordinaria dei soci di Baps. La seduta ha fatto registrare un’altissima partecipazione, pari al 24% degli aventi diritto, confermando ancora una volta l’attenzione e l’affezione della base sociale verso l'istituto. L’Assemblea ha approvato il.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Infratel Italia, Relazione Annuale 2026: ricavi a 50 milioni e utile netto di 5,3 milioniDal documento presentato alla Camera emerge che la crescita dei ricavi ricorrenti è stata del +16%, con oltre il 60% delle entrate già coperte da... Amg Gas, positivo il bilancio 2025: ricavi per 92 milioni, utile netto di oltre 5 milioniL’assemblea di Amg Gas ha approvato il bilancio 2025 che si è chiuso con ricavi a 92 milioni di euro, Ebitda (indicatore finanziario che misura la... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: BAPS da record: l'utile vola a 41,6 milioni, continuità al vertice e pioggia di dividendi per i soci; BAPS approva il bilancio: utile da 41,6 milioni di euro; Baps: 41,6 milioni di utile netto, 15 milioni di dividendi e nuova governance per il triennio 2026-2028. Baps, ai soci 15 milioni di dividendi dopo i conti del 2025: utile lordo +70%A trainare il risultato d'esercizio della Banca Agricola Popolare di Sicilia ha contribuito considerevolmente il margine di intermediazione che si attesta a 209,4 milioni (+19,4%) ... milanofinanza.it BAPS approva il bilancio: utile da 41,6 milioni di euroBAPS chiude il 2025 con 41,6 milioni di utile e 15 milioni di dividendi. Confermati Schininà e Continella alla guida per il triennio 2026-2028. quotidianodiragusa.it BAPS da record: l'utile vola a 41,6 milioni, continuità al vertice e pioggia di dividendi per i soci L’Assemblea ha approvato il bilancio 2025 e ha staccato una cedola da 15 milioni. Confermati Schininà alla presidenza e Continella AD per il triennio 2026-2028 Le - facebook.com facebook