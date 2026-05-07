Edifici da riqualificare Una sfida strategica per rimettere in ordine i conti e l’ambiente

In Italia, il patrimonio pubblico immobiliare si aggira intorno a 770 mila edifici, con più di 670 mila destinati a uso abitativo, uffici e altri servizi. La maggior parte di questi immobili necessita di interventi di riqualificazione, sia per motivi di sicurezza che di efficienza energetica. La gestione e il recupero di questa grande quantità di immobili rappresentano una sfida importante per migliorare i conti pubblici e ridurre l’impatto ambientale.

Il patrimonio pubblico italiano comprende circa 770 mila immobili, di cui oltre 670 mila potenzialmente riqualificabili in quanto appartenenti alle classi energetiche più basse, E, F e G, tra cui 42 mila scuole e migliaia di edifici amministrativi, di strutture sanitarie e di complessi di edilizia residenziale pubblica. " Numeri che dimostrano quanto sia ampio il potenziale di riduzione dei consumi e delle emissioni, ma anche di contenimento della spesa pubblica per energia e gestione", dice Lamberto Cuppini, Amministratore Delegato di Teckal, società del Gruppo Rekeep, specializzata nella gestione e riqualificazione energetica. "Da un punto...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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