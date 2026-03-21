Da chi avverte un cambio di ritmo a chi è pronto a rimettere ordine nei propri progetti L’oroscopo della settimana

L'oroscopo di questa settimana segnala un cambiamento di ritmo per alcuni e la volontà di riorganizzare i propri progetti per altri. Ci sono persone che recuperano entusiasmo nei sentimenti, mentre altre decidono di intraprendere una nuova strada. Le previsioni sono state stilate da Francesca Tumiati e forniscono indicazioni su come vari segni si stanno muovendo in questo periodo.

D a chi ritrova slancio nei sentimenti a chi sceglie finalmente una nuova strada. Ecco le previsioni dell’ oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. Ariete 21 marzo – 19 aprile Desideri e progetti accelerano: in amore tutto può succedere, mentre nel lavoro cresce la voglia di scegliere con chiarezza la vostra strada. Parola chiave della settimana: linearità. Toro 20 aprile – 20 maggio Il cielo lavora in silenzio come piace a voi. Affetti e nuove relazioni diventano il punto di partenza per scrivere una pagina diversa. Parola chiave della settimana: contenere. Leggi anche › Il Tema Natale di Paolo Virzì, un Pesci regista delle emozioni Gemelli 21 maggio – 21 giugno Settimana di idee brillanti e rivelazioni nei rapporti. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Da chi avverte un cambio di ritmo a chi è pronto a rimettere ordine nei propri progetti. L’oroscopo della settimana Articoli correlati Da chi sente nascere un nuovo slancio interiore a chi è pronto a rimettere in gioco desideri e progetti. L’oroscopo della settimanaDa chi sente nascere una nuova direzione interiore a chi ritrova fiducia nelle proprie possibilità. Leggi anche: Da chi sente spirare un vento di trasformazione a chi deve rimettere in moto la fiducia. L’oroscopo della settimana Contenuti e approfondimenti su Da chi avverte un cambio di ritmo a chi... Discussioni sull' argomento Quali probiotici compare su Amazon per il cambio di stagione (prima che l'offerta scada!); L’Europa riparte dall’industria: arriva l’Industrial Accelerator Act; Comunicazione Italiana; Banche europee, l’argine della Bce tiene ma Lagarde avverte: I rischi globali sono aumentati. REFERENDUM | Il senatore a vita vota avverte: «Il modello Meloni-Trump vede le regole come un fastidio. Senza dialogo, l'Italia rischia la deriva autoritaria» facebook Allegri "chiude" la polemica Leao-Pulisic e avverte i suoi attaccanti: tutti si devono svegliare! x.com