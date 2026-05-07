Un'edicola di rubierese è stata presa di mira da due giovani, un ragazzo di 19 anni e una ragazza di 14, che sono stati denunciati per aver sottratto merce. L'episodio si è verificato in un orario diurnoe, e i responsabili sono stati individuati grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Le forze dell’ordine hanno proceduto con le indagini e le denunce ufficiali.

Edicolante rubierese derubata da una coppia di giovanissimi: un 19enne e una 14enne sono stati denunciati. Avrebbero agito in concorso approfittando di un momento di distrazione della titolare di un’edicola per sottrarle con destrezza il portafoglio e scappare poi rapidamente tra le vie del centro. Subito dopo il colpo si sarebbero divisi nel tentativo di confondersi tra i palazzi della zona, convinti di aver garantito la propria fuga. Grazie a una tempestiva attività di ricerca, nata dall’immediata richiesta di aiuto della vittima e dalle indicazioni fornite in tempo reale da alcuni cittadini, i carabinieri della stazione di Rubiera sono riusciti a rintracciare i presunti responsabili a breve distanza dal luogo recuperando la refurtiva consistente in un anello e nel portafoglio della donna.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Edicolante derubata da due ragazzi

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