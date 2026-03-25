A Rozzano, due giovani sono stati fermati dopo aver rapinato una tabaccaia in via Buozzi e aver investito un’edicolante intervenuta in suo aiuto. La polizia ha intercettato e bloccato i sospetti poco dopo i fatti, che si sono verificati nel pomeriggio di ieri. La donna investita è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre i due ragazzi sono stati portati in questura.

Rozzano, 25 marzo 2026 – Sono stati bloccati i presunti autori della rapina alla titolare della tabaccheria di via Buozzi e dell'investimento dell'edicolante accorsa in aiuto. Si tratta di due ventenni, un ragazzo e una ragazza, che vivono a Milano, nel quartiere Gratosoglio. Lui, accusato di tentato omicidio e rapina aggravata, è stato fermato (provvedimento convalidato), lei invece è indagata a piede libero per gli stessi addebiti. L’auto pirata, segnalata nelle banche dati delle forze dell’ordine, è stata intercettata e bloccata nella tarda mattinata di ieri dagli agenti della polizia locale di Milano. Chi era a bordo è stato poi consegnato dai ghisa ai colleghi di Rozzano, che stavano già indagando su quanto accaduto la sera prima, lunedì, in via Buozzi a Pontesesto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rozzano, così sono stati bloccati i due ventenni che hanno rapinato una tabaccaia e investito un’edicolante

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