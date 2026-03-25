Una barista ha riferito di aver provato senso di colpa dopo essere stata derubata, mentre un’edicolante investita si trova ancora in rianimazione. L’edicolante è ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’Humanitas, con condizioni considerate stabili, ma presenta numerose fratture. La dinamica dell’incidente e il furto sono al centro delle indagini della polizia.

Il fatto si è consumato in via Buozzi a Rozzano nella serata di lunedì 23 marzo. Sul caso indagano i carabinieri È ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’Humanitas: le sue condizioni sono stabili, ma ha diverse fratture. È l’edicolante di 53 anni travolta e sbalzata da un’auto, con a bordo dei rapinatori, in via Buozzi a Rozzano nella serata di lunedì 23 marzo. La donna era intervenuta per fermare i malviventi che avevano appena derubato la titolare di un bar tabacchi della stessa via. Proprio la commerciante, ancora scossa, ha detto di essere dispiaciuta per quanto accaduto. Il marito dell’edicolante ha inoltre raccontato che pochi giorni prima la stessa donna era stata vittima di una rapina nello stesso parcheggio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - “Mi sento in colpa, voleva aiutarmi”: parla la barista derubata, resta grave l’edicolante investita

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