L’economia del mare sta diventando un elemento centrale per il Mezzogiorno, modificando il modo in cui si pensa allo sviluppo locale. Si tratta di un approccio che coinvolge la portualità, le attività industriali e l’accesso alle risorse marine, con un impatto diretto sulle aree costiere e sull’area euro-mediterranea. Questa nuova prospettiva si inserisce in un quadro più ampio di riorganizzazione territoriale e di relazioni tra le nazioni della regione.

Una lettura sistemica che ridefinisce portualità, sviluppo territoriale e ruolo euromediterraneo del Mezzogiorno.. L’ Economia del mare si impone oggi come una delle categorie più innovative per interpretare la trasformazione dei sistemi produttivi e la ridefinizione del ruolo del Mezzogiorno nello spazio euromediterraneo. Non più settore, ma architettura complessiva, capace di integrare logistica, industria, infrastrutture e politiche di coesione in un’unica visione sistemica. È questa la prospettiva che attraversa il saggio di Francesco Fimmanò, Economia del mare, sistema portuale e sviluppo del Mezzogiorno nello spazio euromediterraneo, un lavoro che affronta con rigore scientifico uno dei temi più densi di implicazioni per il diritto dell’economia.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Economia del mare, il nuovo paradigma del Mezzogiorno

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