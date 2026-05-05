Il 7 maggio 2026 si terrà allo Yacht Club di Porto Rotondo l’evento intitolato “Navigare il futuro”, organizzato da Unicredit. L’incontro, previsto a partire dalle 18,30, sarà dedicato a un confronto con imprenditori e professionisti dell’economia del mare. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati, con l’obiettivo di approfondire tematiche legate al settore marittimo e alle sue prospettive future.

Si svolgerà il 7 maggio 2026 allo Yacht Club di Porto Rotondo, con inizio alle ore 18,30, l’incontro Navigare il futuro, organizzato da Unicredit con l’obiettivo di realizzare un dialogo con gli imprenditori dell’ economia del mare. Il talk è inserito all’interno della Fiera nautica di Sardegna, in programma dal 7 al 10 maggio. Un’occasione per rafforzare il dialogo tra la banca e le imprese. L’economia del mare in Sardegna è un asset economico strutturale e sostiene settori chiave come il turismo costiero, la logistica portuale, la cantieristica, la pesca e le nuove energie rinnovabili marine. I lavori saranno aperti da Corrado Fara, presidente del Circolo nautico Yacht club porto, e da Enrico Batini, responsabile Corporate business Centro Italia di Unicredit.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Unicredit, il 7 maggio a Porto Rotondo un incontro dedicato all’economia del mare

Notizie correlate

Leggi anche: “Per aquam”, il mare come ponte: incontro a Porto Empedocle tra storia, arte e narrazione

Porto Cesareo, Primo Maggio di angoscia: disperso in mare, ricerche in corsoUn uomo risulta disperso dopo essersi immerso nelle acque del litorale: le operazioni di soccorso, che vedono impegnati guardia costiera,...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Fiera Nautica di Sardegna: UniCredit promuove a Porto Rotondo il dialogo sulla blue economy; UniCredit, il 7 maggio il talk Navigare il futuro sulla blue economy; Fiera Nautica di Sardegna 2026: Porto Rotondo hub tra export, innovazione e mercato.

Unicredit, il 7 maggio a Porto Rotondo un incontro dedicato all’economia del mareSi svolgerà il 7 maggio 2026 a Porto Rotondo un incontro organizzato da Unicredit per dialogare con gli imprenditori dell’economia del mare. lettera43.it

UniCredit, il 7 maggio il talk Navigare il futuro sulla blue economyBatini (UniCredit): La nostra banca pone una grande attenzione all’economia del mare e crede che questi incontri siano estremamente utili per rafforzare il dialogo tra imprese e banca ... affaritaliani.it

Olbia, 04.05.2026 LIETO FINE PER IL MICIO DELLO SPORTING DI PORTO ROTONDO In tanti lo avevate segnalato, preoccupati per quella ferita al collo che non sembrava guarire. Oggi abbiamo una bellissima notizia da condividere con tutta Porto Rotondo: - facebook.com facebook

ReSailor Srl a Porto Rotondo porta avanti una visione di nautica eco-etica e sostenibile, puntando su innovazione, materiali riciclabili e tecnologie #nautica #sostenibilità #greenmarine #ReSailor #PortoRotondo #blueeconomy x.com