Come governare l’innovazione del XXI secolo Il nuovo paradigma spiegato da Shivakumar Csis

Shivakumar ha spiegato che il nuovo modello di innovazione nel XXI secolo nasce dalla crescente dipendenza tra ricerca e sviluppo. La causa risiede nella rapida evoluzione delle tecnologie e nella competizione globale. La sua analisi rivela come le aziende e i governi devono adattarsi a questo cambiamento per mantenere il vantaggio. Un esempio concreto riguarda le nuove strategie di investimento nelle startup tecnologiche emergenti. Il dibattito si concentra sulle modalità più efficaci per governare questa trasformazione.

Per decenni gli Stati Uniti hanno dato per scontato che una solida base di ricerca si sarebbe tradotta naturalmente in una leadership economica e tecnologica a beneficio proprio e dei loro alleati. Nel mondo odierno, caratterizzato da un’intensa competizione sostenuta dagli Stati, da catene di approvvigionamento fragili e da tecnologie in rapida espansione, tale presupposto non regge più. Le nuove realtà richiedono una strategia di innovazione basata su un approccio sistemico che colleghi strettamente la ricerca alla manifattura, allinei talenti e capitali e si fondi su una collaborazione transatlantica profonda e concreta, capace di connettere gli ecosistemi regionali per ottenere risultati in tempi rapidi e su larga scala. 🔗 Leggi su Formiche.net

