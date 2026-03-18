Premio MUSA della Critica Cinemusicale | annunciate le colonne sonore finaliste della stagione 2025

Il Premio MUSA della Critica Cinemusicale ha annunciato le finaliste per le colonne sonore italiane della stagione 2025. La terza edizione del premio si concentra sulle opere musicali selezionate tra le produzioni audiovisive italiane dell’ultimo anno. Le composizioni finaliste sono state scelte tra diverse candidature presentate dagli autori e dagli artisti coinvolti nelle colonne sonore. La selezione rappresenta le principali proposte musicali del settore in questa stagione.

Il Premio MUSA della Critica Cinemusicale entra nel vivo della sua terza edizione e annuncia ufficialmente le opere finaliste dedicate alla produzione audiovisiva italiana della stagione 2025. Il riconoscimento, nato per valorizzare l’eccellenza delle colonne sonore e la qualità della musica per immagini, conferma così il proprio ruolo sempre più centrale nel panorama della critica specializzata. L’annuncio è arrivato in occasione del Roma Film Music Festival, nello storico Studio A della Forum, luogo simbolico della musica per il cinema e spazio profondamente legato alla memoria artistica di Ennio Morricone. A comunicare i titoli selezionati sono stati i due presidenti di giuria e fondatori del premio, Massimo Privitera e Marco Testoni. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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