Il 7 maggio, alla Casa Bianca, si terrà un incontro tra il presidente del Brasile e il presidente degli Stati Uniti. L'appuntamento è stato annunciato e prevede un colloquio tra i due leader sui temi di interesse bilaterale. La visita è stata confermata dai rispettivi uffici ufficiali e si svolgerà nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste.

Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si incontreranno oggi, 7 maggio, alla Casa Bianca. Si prevede che l’incontro sarà molto diverso all’ultima visita del leader socialista brasiliano a febbraio del 2023, quando è stato ricevuto a braccia aperte dal presidente democratico Joe Biden, ed era celebrato come la guida di una nuova fase politica per il Paese sudamericano dopo il mandato dell’ex presidente di estrema destra, Jair Bolsonaro. L’anno scorso, gli Stati Uniti hanno imposto nuove tariffe doganali ai prodotti brasiliani per il 50%, il che ha provocato tensioni tra i due governi.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Ecco l’agenda dell’incontro tra Trump e Lula Da Silva

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