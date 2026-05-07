Lula e Trump a Washington | tra dazi narcotraffico e il nodo Pix

A Washington, i leader di due grandi nazioni si sono incontrati per discutere di questioni che spaziano dai dazi commerciali alle attività di narcotraffico. Tra i temi affrontati ci sono anche le implicazioni legate al sistema di pagamenti brasiliano Pix e le possibili conseguenze di un’indagine americana sulle bande criminali in Brasile, che potrebbe portare a una loro classificazione come gruppi terroristici. La riunione si inserisce in un quadro di tensioni e interessi condivisi tra i due paesi.

? Cosa scoprirai Come influenzerà l'indagine americana il futuro del sistema Pix in Brasile?. Perché Washington minaccia di classificare le bande brasiliane come terroriste?. Cosa accadrà alle merci brasiliane dopo le nuove minacce di dazi?. Come difenderà il Brasile la propria sovranità digitale durante il vertice?.? In Breve Ministro Dario Durigan accompagna Lula per gestire le tensioni economiche a Washington. USA indagano su Pix nel 2025 per proteggere aziende carte di credito. Washington chiede chiarimenti su deforestazione Amazzonia e gestione bande criminali. Brasilia teme classificazione gang come terroristi per tutelare sovranità nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lula e Trump a Washington: tra dazi, narcotraffico e il nodo Pix Notizie correlate Lula e Trump a Washington: commercio e sicurezza al centro del vertice? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi dazi americani l'economia del Brasile? Quali minerali critici vedranno una nuova partnership tra Lula e... Trump, dazi 50% a chi arma l’Iran: il nodo legale della sfidaDonald Trump ha annunciato l’intenzione di applicare dazi del 50% su ogni prodotto venduto agli Stati Uniti da qualsiasi nazione che fornisca... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Brasile, il vicepresidente Alckmin auspica 'buona sintonia' tra Lula e Trump; Lula vola a Washington per incontrare Trump e rilanciare dialogo; Brazil’s Lula to raise organized crime in talks with Trump this week; Il miliardario brasiliano Batista ha mediato l'incontro tra Lula e Trump, riferisce una fonte. Vertice Lula-Trump, sul tavolo lotta narcotraffico, dazi e PixIl presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva discuterà di dazi commerciali, cooperazione contro il crimine organizzato e del sistema di pagamenti digitali Pix nell'incontro previsto domani alla ... ansa.it Brasile, Flávio Bolsonaro vola negli Usa prima del vertice Lula-TrumpIl senatore Flávio Bolsonaro, tra i principali nomi della destra brasiliana in vista delle presidenziali di ottobre, è arrivato negli Stati Uniti pochi giorni prima dell'incontro alla Casa Bianca tra ... ansa.it la Repubblica. . “C’è voluta un’alleanza di tre donne per dare la vita a mia figlia. Lula è nata grazie agli ovuli di una donatrice, al grembo di una gestante e al mio amore”. Lula oggi ha due anni, è nata nel febbraio del 2024 in una clinica americana dell’Arkans - facebook.com facebook "Possa tornare a casa e onorare sua madre", scrive la missione in un comunicato stampa in cui parla di "una crudeltà incommensurabile". La liberazione, insieme a quella di Saif Abukeshek, è stata chiesta anche dal presidente Lula. x.com