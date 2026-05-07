Ecco il programma Tra emissarie infiltrate e sopralluoghi blindati

Dopo mesi di telefonate, email, incontri riservati e sopralluoghi con misure di sicurezza rafforzate, si presenta il nuovo programma. Le attività sono avvenute in modo discreto, con emissarie inviate in diversi contesti e controlli accurati sul territorio. L’intera operazione si è svolta senza annunci pubblici, mantenendo un basso profilo per tutta la durata delle procedure.

Mesi di telefonate, mail, incontri segreti e sopralluoghi – il tutto sottotraccia e nel più grande riserbo – quelli che hanno portato a organizzare la storica visita della principessa del Galles, Kate Middleton, che il 13 e il 14 maggio visiterà le istituzioni educative della città emiliana come presidente della ’Royal Foundation Centre for Early Childhood’. Tutto è partito dalla segnalazione fatta da un’azienda americana, la Community Playthings, che si occupa di costruire oggetti in legno e arredi di alta qualità per le scuole d’infanzia. Sono stati loro, per primi, ad attenzionare alla Fondazione della principessa la realtà di Reggio Children e il suo approccio al mondo dell’infanzia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ecco il programma. Tra emissarie infiltrate e sopralluoghi blindati Notizie correlate Il restauro della baracca del 1908 all’Annunziata, sopralluoghi tra memoria storica e risanamentoIl sopralluogo più significativo effettuato dalla Struttura commissariale riguarda la storica baracca dell’Annunziata, uno dei simboli più... Leggi anche: Il Mattino: “Centro sportivo, il Napoli accelera: sopralluoghi tra Pozzuoli e Succivo”