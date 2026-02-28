Il Napoli sta portando avanti una serie di sopralluoghi nelle aree di Pozzuoli e Succivo per individuare il sito più adatto alla costruzione del nuovo centro sportivo. Le visite sul campo coinvolgono vari rappresentanti del club, che stanno valutando le diverse opzioni disponibili. L’obiettivo è identificare l’area più idonea per la futura struttura, con le ispezioni che continuano senza sosta.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Proseguono i sopralluoghi del Napoli per individuare l’area destinata alla realizzazione del nuovo centro sportivo. Come riporta Il Mattino, da alcune settimane è l’architetto Bruno Discepolo – già assessore regionale nella giunta De Luca – a coordinare gli incontri con le amministrazioni locali, in qualità di capo del team di progettisti incaricati da Aurelio De Laurentiis. Il progetto prevede la costruzione della foresteria e di almeno dieci campi di calcio, in una struttura moderna e funzionale che rappresenterebbe un salto di qualità per il club azzurro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Centro sportivo, il Napoli accelera: sopralluoghi tra Pozzuoli e Succivo”

Leggi anche: Napoli, centro sportivo a Monterusciello: De Laurentiis accelera su Pozzuoli

Il Mattino: “Napoli, il vivaio non è un’utopia: talenti ci sono, ora serve il centro sportivo”Il Mattino: “Napoli, il vivaio non è un’utopia: talenti ci sono, ora serve il centro sportivo”"> NAPOLI – Non si vive di soli Vergara, ma il Napoli...

Il nuovo centro sportivo del Napoli, ecco dove nascerà: la decisione di De Laurentiis

Altri aggiornamenti su Mattino.

Temi più discussi: Napoli, De Bruyne torna a Castel volturno e già scalpita: può tornare in campo con il Lecce; La Triestina e il centro sportivo a Montedoro: Siamo in una fase di stallo; Padova, al centro sportivo Plebiscito la pallanuoto femminile in serie A; FOTO – Napoli, Kevin De Bruyne a cena da Mimì alla Ferrovia.

Centro Sportivo Carabinieri, concorso per il reclutamento di 17 atletiE’ stato indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 17 Carabinieri in ferma quadriennale, in qualità di atleti, per il Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri, riservato ad atleti di ... ilmattino.it

Napoli, le ultime notizie per il Centro Sportivo!Nuova area di interesse per il centro sportivo partenopeo, secondo alcune indiscrezioni è possibile nei prossimi giorni un incontro tra gli interessati! ilnapolionline.com

«Abbiamo iniziato un grande operazione in Iran. L’obiettivo è difendere gli americani eliminando imminenti minacce del regime iraniano». Lo afferma Donald Trump in un video pubblicato su Truth. Gli aggiornamenti in diretta su IlMattino.it #ilmattino #iran #isr - facebook.com facebook