Il restauro della baracca del 1908 all’Annunziata sopralluoghi tra memoria storica e risanamento

Durante un recente sopralluogo, la Struttura commissariale ha esaminato la baracca dell’Annunziata, costruita nel 1908. Si tratta di uno degli edifici più riconoscibili della Messina post terremoto del 28 dicembre 1908. L’intervento si concentra sia sulla conservazione della memoria storica che sul risanamento della struttura. La visita ha coinvolto esperti che hanno valutato le condizioni dell’edificio e le necessità di intervento.

Il sopralluogo più significativo effettuato dalla Struttura commissariale riguarda la storica baracca dell’Annunziata, uno dei simboli più riconoscibili della Messina del post terremoto del 28 dicembre 1908.Qui i tecnici hanno verificato l’avanzamento del restauro conservativo, che procede.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Dal Patto per l'Abruzzo il progetto legge sull'istituzione del parchi della memoria storica della ResistenzaUna proposta di legge per istituire i Parchi della memoria storica della Resistenza e ribadire i valori della Repubblica italiana: a presentarla, in... Teatro Comunale: 7 mecenati rilanciano il restauro della sala storica? Cosa sapere Sette mecenati finanziano il restauro della sala storica del Teatro Comunale di Bologna. Aggiornamenti e contenuti dedicati Baracca in legno all’Annunziata: così è stata restaurata la casetta costruita nel 1909 VIDEOÈ l'unica testimonianza storica delle costruzioni post terremoto a Messina. Ecco cosa prevede il progetto da Tempostretto.it ... msn.com A Messina sarà restaurata la baracca simbolo del terremoto del 1908La baracca simbolo del terremoto del 1908 di Messina sarà restaurata per iniziativa della Struttura commissariale per il risanamento, guidata dal presidente della Regione Renato Schifani. I lavori per ... ansa.it