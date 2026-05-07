Ecco Fiorimpopoli con un omaggio a Mina

A Forlimpopoli, con l’arrivo della primavera, si è tenuto un evento dedicato a Mina, intitolato “Fiorimpopoli”. La manifestazione ha previsto un omaggio musicale alla cantante, accompagnato dalla fioritura di piante e fiori che hanno colorato le strade della città. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, che hanno condiviso momenti di ascolto e di festa all’aperto.

Il risveglio della natura porta con sé i colori accesi delle prime fioriture e il profumo inconfondibile della primavera, un’energia che a Forlimpopoli si trasforma in occasione di incontro. Da domani a domenica il centro storico si veste a festa per il ritorno di Fiorimpopoli, appuntamento inserito nel BiodiversiFest e curato dall’Avis locale con il Comune. La kermesse propone tre giorni di immersione totale tra sostenibilità, musica e tradizioni. Si comincia domani alle 18,30 in piazza Garibaldi con l’apertura della mostra ‘Un gesto che dà vita’, dedicata ai disegni del concorso Avis, seguita dalla cena conviviale curata dai Gemellaggi del Gusto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ecco Fiorimpopoli con un omaggio a Mina Notizie correlate Il venerdì di Fiorimpopoli con il concerto in piazza Garibaldi ospiterà “Brava! - Omaggio a Mina"Tutto è pronto per il ritorno di Fiorimpopoli 2026, l'appuntamento che ogni anno inaugura la primavera nel cuore della Romagna. ’Mina è’. Libro-omaggio alla Tigre. I mille volti del mito intramontatoMina non è una cantante, è tante cantanti quanti sono i generi musicali ai quali si è avvicinata. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Ecco Fiorimpopoli con un omaggio a Mina; Dall’8 al 10 maggio torna Fiorimpopoli: ecco il programma; Appuntamenti a Forlimpopoli | Dal 6 al 12 maggio 2026; Bambini e agenti di Polizia locale in piazza per una giornata sulla sicurezza stradale. Ecco Fiorimpopoli con un omaggio a MinaIl risveglio della natura porta con sé i colori accesi delle prime fioriture e il profumo inconfondibile della primavera, ... msn.com Messaggio Musicale Federico Mariotti. Mina · Le mille bolle blu. Franco Ghetti ecco un anticipazione... Saremo a Forlimpopoli in piazza Garibaldi! 8 maggio ore 21.00 Prima serata di FIORIMPOPOLI! L'orchestra Gran Concerto Aps con le nostre cantanti apr - facebook.com facebook