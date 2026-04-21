’Mina è’ Libro-omaggio alla Tigre I mille volti del mito intramontato

Un nuovo libro rende omaggio a Mina, esplorando i diversi aspetti del suo modo di interpretare la musica. L'opera analizza come la cantante abbia attraversato vari generi, adattando il suo stile a ciascuno di essi senza mai perdere la propria identità. Si concentra sulla capacità di interpretazione e sulla versatilità, caratteristiche che hanno contribuito a consolidare il suo ruolo nel panorama musicale italiano.

Mina non è una cantante, è tante cantanti quanti sono i generi musicali ai quali si è avvicinata. Non canta tutto a modo suo, canta tutto nel modo ’giusto’. Si apre così ’ Mina è ’, il libro dedicato alla Tigre di Cremona, che ne ripercorre la storia attraverso 200 canzoni – 100 inediti scritti per lei e altrettante cover – scelte fra le oltre 1400 a cui ha prestato la sua straordinaria voce e racconta un’altrettanto straordinaria carriera iniziata nel 1958, che arriva ai giorni nostri, nonostante il ritiro dalle scene nel lontano 1978. Una mancanza fisica che non è riuscita a scalfirne il mito, anzi. Perché la potenza e la versatilità della...🔗 Leggi su Lanazione.it

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