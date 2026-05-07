Un bambino di otto anni è stato morso da un castoro mentre pescava con la famiglia in un parco del New Jersey. Secondo quanto riferito, il roditore è uscito improvvisamente dal lago e ha attaccato il bambino. Gli esperti hanno poi diffuso alcune raccomandazioni per evitare simili incidenti in futuro.

Un episodio insolito ha creato allarme in un parco del New Jersey, negli Stati Uniti, dove un bambino di otto anni è stato aggredito da un castoro mentre si trovava a pescare insieme alla famiglia. Il fatto è avvenuto nel lago Henry, all’interno del Continental Soldiers Park di Mahwah. Un video dell’accaduto, diventato rapidamente virale, ha immortalato il momento in cui il roditore è uscito improvvisamente dall’acqua e ha attaccato il bambino. Il capitano Michael Blondin, del dipartimento di polizia di Mahwah, ha detto che il bambino stava pescando sulla riva del lago quando un castoro “è uscito dal lago e lo ha attaccato”. La situazione è degenerata in pochi istanti: il bambino ha cercato di fuggire, ma è caduto ed è stato morso più volte a una gamba e alla coscia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È uscito dal lago all’improvviso e lo ha attaccato”: castoro rabbioso morde un bimbo di 8 anni, le raccomandazioni degli esperti

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