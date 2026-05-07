E' ufficiale | la gara playoff Casertana-Salernitana cambia orario

L'incontro di playoff tra la Casertana e la Salernitana è stato spostato alle 21 anziché alle 20, come precedentemente previsto. La modifica è stata decisa per evitare sovrapposizioni con la partita di basket tra Juventus Caserta e Montecatini, programmata sempre per la stessa sera. La variazione di orario mira a consentire una migliore fruibilità per i tifosi e a evitare conflitti tra gli eventi sportivi.

Casertana-Salernitana cambia orario: non più alle ore 20, come da palinsesto, ma un'ora dopo, alle 21, per “allontanarla” il più possibile dalla concomitante Juve Caserta-Montecatini, gara 2 dei playoff di basket. La decisione è stata presa d'ufficio, allo scopo di scongiurare il sovraffollamento.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate PLAY OFF/ Casertana-Salernitana, ufficializzato l’orario del fischio d’inizioTempo di lettura: < 1 minutoSarà un doppio derby tutto da vivere quello che andrà in scena domenica e mercoledì tra Casertana e Salernitana con in... Leggi anche: Sorteggio playoff della prima fase nazionale: il clou è Casertana-Salernitana Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Serie C, Casertana batte Salernitana: Cosenza sale al terzo posto; News: Salernitana, sconfitta da umiliazione al Pinto: derby alla Casertana, terzo posto buttato; Playoff Serie C, i risultati del primo turno della Fase Girone: bene Casertana, Crotone e Casarano, fuori Trento e Ternana; Serie C, gir. C: Casarano e Casertana volano alla fase nazionale dei play-off. Casertana-Salernitana, è subito derby ai playoffCasertana-Salernitana: è subito derby nel primo turno della fase nazionale dei playoff. La sorte ha deciso l'incrocio tra i due club storicamente rivali in Campania. L'andata ... ilmattino.it Casertana-Salernitana, caos orario: c'è anche la partita di basketÈ più di un dubbio, è già un grosso problema logistico: il sorteggio playoff Casertana-Salernitana con gara di andata allo stadio Pinto, il 10 maggio, ha creato ... ilmattino.it Liratv. . Salernitana vs Casertana: Chi vincerà il derby decisivo "Parte da Caserta il cammino playoff della Salernitana." Approfondisci la notizia sul nostro sito! #derby #eseiprotagonista #Salernitana #Arechi #casertana #pinto #playoff #Salerno #sers - facebook.com facebook #PlayoffSerieC: c’è Casertana-Salernitana x.com