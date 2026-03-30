Alcaraz acquista un mega yacht da 10 milioni di euro | Ne avevo bisogno Spero di far capire quanto sia bello

Un tennista di successo ha acquistato uno yacht dal valore di 10 milioni di euro. L’atleta ha dichiarato di averne avuto bisogno e ha espresso il desiderio di far apprezzare il suo utilizzo come un luogo di relax e tranquillità sul mare, oltre che come simbolo di prestigio. La scelta del mezzo ha suscitato attenzione tra appassionati e media.

“Spero di far capire quanto sia bello. Magari qualcuno inizierà a considerare lo yacht non solo come un simbolo di lusso, ma come un vero rifugio per rilassarsi e godersi il mare”. Così Carlos Alcaraz, che ha recentemente deciso di concedersi un regalo personale. Il giovane campione spagnolo entrerà ufficialmente nel mondo dei grandi armatori con un Sunreef Ultima 88, un catamarano di lusso lungo circa 27 metri, attualmente in costruzione nei cantieri polacchi. Il prezzo di partenza è di 8 milioni di euro, ma con le personalizzazioni scelte dal tennista si supereranno facilmente i 10 milioni. Alcaraz ha spiegato che questa scelta non è solo un “capriccio” da numero uno del tennis, ma una vera necessità dovuta ai ritmi serrati del circuito ATP. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Alcaraz acquista un mega yacht da 10 milioni di euro: “Ne avevo bisogno. Spero di far capire quanto sia bello” Articoli correlati Alcaraz sta facendo costruire uno yacht da 10 milioni di euro: “Ho bisogno di evadere da tutto”Il numero uno del mondo si regala un lussuoso catamarano Sunreef da oltre 10 milioni di euro per staccare la spina. Carlos Alcaraz e lo yacht, una "follia" da 10 milioni di euroUn periodo difficile, per Carlos Alcaraz: sconfitte inattese, sfoghi e un evidente momento di difficoltà mentale. Contenuti e approfondimenti su Alcaraz acquista un mega yacht da 10... Argomenti discussi: Carlos Alcaraz, il nuovo yacht da 10 milioni: Mi serve per staccare la spina. Cinque cabine, Ocean Lounge e flybridge per il relax. Alcaraz, l'ultima folle spesa Per staccare la mente: ecco come ha deciso di consolarsiReduce dalle delusioni nei primi due 1000 stagionali, il 7 volte campione Slam ha fatto un acquisto da oltre otto milioni di ... tuttosport.com Federer: «Spero che Alcaraz vinca gli Australian Open. Sinner? Ecco come giocherei contro Jannik»Il primo Slam della stagione è ormai alle porte e a Melbourne è presente anche Roger Federer, che il 17 gennaio scenderà in campo per un’esibizione durante la cerimonia inaugurale dell’Australian Open ... corriereadriatico.it