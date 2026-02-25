Torino solo una contusione per Aboukhlal | gli esami escludono infortuni gravi

Ieri pomeriggio, dunque, primo allenamento di D’Aversa al Filadelfia sotto gli occhi del presidente Cairo (andato via verso le 18 dal centro sportivo) e del direttore sportivo Petrachi. Prima, il tecnico aveva pranzato al Filadelfia insieme a tutta la dirigenza riunita intorno alla squadra in questo momento di difficoltà. Ieri non si sono allenati Adams (ne avrà ancora per un paio di settimane per recuperare dall’infortunio) e Aboukhlal. A proposito del marocchino, emergono novità incoraggianti dall’infermeria: ha saltato la trasferta di Genova, ma gli esami degli ultimi giorni hanno escluso infortuni gravi. Aboukhlal ha solo una contusione nella zona poco sotto il ginocchio destro, eredità di una botta. Il suo decorso sarà valutato giorno per giorno, non si esclude una convocazione domenica con la Lazio. È un sospiro di sollievo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

