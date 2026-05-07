È morto l' imprenditore Carlo Giorgietti re del mobile in Brianza | il figlio era stato ucciso dalla ' ndrangheta

È deceduto l'imprenditore medese Carlo Giorgietti, noto per essere stato uno dei protagonisti nel settore del mobile in Brianza. Era nipote di Luigi Giorgetti, fondatore di un’affermata azienda di design, e rappresentava l’ultimo membro della famiglia a gestire l’attività. La sua morte arriva dopo un passato segnato anche da una tragica vicenda familiare, con l’uccisione del figlio avvenuta per mano della 'ndrangheta.

È morto l'imprenditore medese Carlo Giorgetti, nipote di Luigi Giorgetti, fondatore dell’omonimo brand brianzolo di design e ultimo esponente della famiglia alla guida dell'azienda. Giorgetti, classe 1933, è scomparso martedì 5 maggio e la sua figura di imprenditore si è sempre intrecciata anche.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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