Lutto nel calcio italiano | l’imprenditore è morto in un incidente Con lui c’era il figlio 14enne

Un imprenditore del calcio italiano è deceduto in un incidente nelle acque della Florida. Con lui era presente il figlio di 14 anni. La serata, che avrebbe dovuto essere tranquilla, si è conclusa con il decesso dell’uomo. La notizia è stata diffusa dalle autorità locali, che stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Una serata che doveva essere trascorsa in tranquillità si è trasformata in una tragedia nelle acque della Florida. Il 56enne imprenditore italo-americano ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto a Biscayne Bay, lasciando sgomento sia negli Stati Uniti sia in Italia, dove era conosciuto anche per il suo legame con un club calcistico. L’incidente si è verificato mercoledì sera, poco dopo le 20 ora locale, in un tratto di mare vicino a Miami Beach. Si trovava su un piccolo gommone lungo circa due metri insieme al figlio di 14 anni, quando una imbarcazione più grande li ha travolti in pieno. L’impatto è stato violentissimo e ha scaraventato entrambi in acqua, senza lasciare loro il tempo di reagire. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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