Trovato morto Dario Marini scomparso da una settimana | era il figlio di un imprenditore

Dario Marini, figlio di un imprenditore, è stato trovato senza vita dopo una settimana di sparizione. La causa sembra essere un malore improvviso che lo ha colpito durante una passeggiata nel parco cittadino. La notizia ha sconvolto la comunità di Padova, dove Marini era molto conosciuto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso. La famiglia attende ulteriori dettagli sulla vicenda.

Si è conclusa nel modo più tragico la vicenda di Dario Marini, il trentanovenne di Padova di cui non si avevano più notizie dal 15 febbraio. L’uomo è stato ritrovato morto nella mattinata del 22 febbraio nelle campagne di Sabbionara di Avio, in provincia di Trento, a poca distanza dalla sua automobile. La notizia ha spento le speranze di familiari e amici, che per giorni avevano seguito con angoscia gli sviluppi della scomparsa. Il corpo si trovava non lontano dalla Fiat 500 L bianca, individuata nei giorni precedenti davanti al cimitero della frazione trentina. Marini viveva a Chiesanuova, quartiere di Padova, ed era figlio dell’imprenditore Ermenegildo Marini, conosciuto nel settore dei lavori stradali con azienda a Rubano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Trovato morto Dario Marini: scomparso una settimana prima, era figlio di un imprenditore di PadovaDario Marini, 39 anni, è stato trovato morto vicino alla sua auto a Sabbionara, in Trentino, dopo essere scomparso una settimana prima.

Ricerche senza tregua per Dario Marini, 39enne scomparso da giorni. La sua auto è stata trovata abbandonata a Sabbionara d'Avio

