E’ morto a 95 anni l’imprenditore artigiano Francesco Tessieri

E’ morto a 95 anni l’imprenditore lucchese Francesco Tessieri, noto per aver contribuito alla produzione di mattonelle artigianali in cemento e graniglia. La sua attività ha rappresentato un esempio di artigianato locale, portando avanti la tradizione con le sue creazioni. Tessieri era conosciuto nel settore per la qualità delle sue lavorazioni e il ruolo di rilievo nell’ambito delle imprese artigianali della zona.

1E’ morto Francesco Tessieri, noto imprenditore lucchese che ha portato in alto il simbolo della nostra artigianalità con le sue pregiate mattonelle artigianali in cemento e graniglia. Aveva circa 95 anni e ormai da tempo viveva a Viareggio ma fino a circa una decina di anni fa è stato sempre operativo, appassionato del suo lavoro e della sua autentica arte. L’azienda fu fondata dal bisnonno Alfredo, nel 1902. Negli anni Ottanta fu il genio e l’intraprendenza di Francesco a farla ancor più brillare, al punto che attori e persone di successo da tutta Italia e oltre si rivolgevano a lui per abbellire le case con le sue splendide creazioni. Era lui in persona che ne curava il disagno, solo lui che realizzava il colore.🔗 Leggi su Lanazione.it

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