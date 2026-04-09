È deceduto all’età di 95 anni un attore svizzero noto per aver lavorato con registi italiani e internazionali. Ha recitato in film come “Operazione San Gennaro” di Dino Risi, accanto a Nino Manfredi, e “L’uccello dalle piume di cristallo” di Dario Argento. Tra le sue altre collaborazioni figura anche “Le avventure di Pinocchio” di Luigi Comencini, contribuendo a diversi titoli del cinema italiano.

È morto a 95 anni Mario Adorf, uno degli attori simbolo del cinema svizzero che aveva lavorato anche con registi italiani, da Dino Risi (‘Operazione San Gennaro’ al fianco di Nino Manfredi), a Dario Argento (‘L’uccello dalle piume di cristallo’), sino a Luigi Comencini (‘Le avventure di Pinocchio’). Il decesso, confermato alla Bild dal suo manager Michael Stark, è avvenuto nella sua casa parigina. Adorf, malato da qualche tempo, è stato trovato senza vita nel suo letto dalla moglie Monique che gli è stata accanto sino alla fine. Nella sua carriera ha lavorato anche con attori del calibro di Sean Connery e Claudia Cardinale. Dagli anni Ottanta si era avvicinato alla tv, comparendo in serie di successo come ‘La piovra 4’, ‘Marco Polo’, ‘Fantaghirò’, ‘Il ritorno del piccolo Lord’ e in numerose produzioni tedesche, spesso inedite in Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mario Adorf, morto a 95 anni l’attore che lavorò con Risi e Argento

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L’attore svizzero Mario Adorf è morto a 95 anni nel suo appartamento a Parigi. Era nato a Zurigo, figlio di madre tedesca e padre italiano l’8 settembre 1930. Si era recentemente ammalato, secondo quanto ha riferito la moglie. Grande interprete di stampo inter - facebook.com facebook

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