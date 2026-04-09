È venuto a mancare all’età di 95 anni l’attore svizzero noto per aver partecipato a oltre 200 film. La sua carriera si è sviluppata principalmente tra gli Anni 60 e 70, con numerose interpretazioni in film italiani di vari generi, tra cui noir, polizieschi e d’autore. Tra le pellicole più conosciute figurano lavori diretti da registi italiani di rilievo, come i titoli di Fernando Di Leo e Dario Argento.

È morto all’età di 95 anni Mario Adorf, attore svizzero che ha recitato in decine di film polizieschi, noir e d’autore italiani tra gli Anni 60 e 70, tra cui Milano calibro 9 di Fernando Di Leo e L’uccello dalle piume di cristallo di Dario Argento. La notizia è stata confermata dal suo manager. Tra gli interpreti di lingua tedesca più conosciuti e amati in Germania e all’estero, Adorf ha recitato in oltre 200 film per il cinema e televisione. Ha lavorato con illustri registi tra i quali Sam Peckinpah, Dario Argento, Luigi Comencini, Carlo Mazzacurati, Franco Rossi, Wolfgang Staudte, Edgar Reitz, Billy Wilder, Claude Chabrol e Sergio Corbucci. Tra le pellicole girate in Italia figurano A cavallo della tigre (1961) di Luigi Comencini e La mala ordina di Fernando Di Leo (1972), uno dei numerosi film del genere poliziesco girato a Cinecittà. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’attore Mario Adorf morto a 95 anni: recitò in oltre 200 film

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UNA LEGGENDA DEL CINEMA EUROPEO CI HA LASCIATO RIPOSA IN PACE MARIO ADORF - facebook.com facebook

Addio a Mario Adorf,l’attore di “Milano calibro 9” e “Fantaghirò”. E’morto a Parigi a 95 anni,con oltre 200 film ha attraversato il cinema internazionale.Volto popolare anche della tv dove aveva debuttato con il “Pinocchio” di Comencini. La piovra,Il piccolo Lord,F x.com