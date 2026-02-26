La stoccata sulla gaffe olimpica di Paolo Petrecca il momento più divertente di due serate senza grandissimi guizzi

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Tra una gara e l'altra, al Festival arriva la stoccata del comico e del conduttore. Una battuta che riaccende l'ironia sulla gaffe olimpica di Paolo Petrecca Momento comico nella seconda serata del Festival. Lillo Petrolo, prima di annunciare il cantante in gara a Sanremo 2026, provoca Carlo Conti: «Non devo ribadire che siamo all’Ariston, è ovvio». Il conduttore risponde pronto: «E dove sennò? Al teatro Olimpico?». Una battuta che strappa la risata ma ha anche un sottotesto: il riferimento è alla gaffe di Paolo Petrecca, ex direttore di Rai Sport, che durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina aveva fatto confusione tra l’Olimpico di Roma e lo stadio di San Siro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

