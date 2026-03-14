Marco Masini ha dichiarato di essersi perso dopo il successo, concentrandosi esclusivamente su automobili e relazioni. Ha anche ammesso di aver sottovalutato le dicerie sulla sfortuna, riconoscendo di aver sbagliato a ignorarle. Inoltre, ha ricordato una promessa fatta a sua madre, che stava morendo, di dedicarsi alla musica fino in fondo.

“ A mia madre, quando stava morendo, avevo promesso che avrei portato fino in fondo una missione: la musica”. Promessa mantenuta, visto che da decenni Marco Masini non smette di scrivere e comporre. Reduce dal Festival di Sanremo dove con Fedez si è piazzato al quinto posto grazie al brano “Male necessario”, il cantautore ricorda i momenti più difficili del proprio percorso, a partire dalla morte della madre avvenuta quando lui aveva 19 anni: “Grazie alla promessa fatta a mamma, sono andato avanti: la settimana dopo ero su un palco a suonare la samba con il mio gruppo”, fa sapere a Vanity Fair. Lo smarrimento dopo il successo. Nella sua vita ci sono stati altri “mali necessari”, come “lo smarrimento dopo due milioni di copie vendute in due anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dopo il successo mi sono perso, pensavo solo alle macchine e ad avere più donne. Le dicerie sulla sfortuna? Ho sbagliato a ignorarle”: così Marco Masini

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