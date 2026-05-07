Un evento di grande richiamo si svolge nei boschi toscani, dove campioni mondiali di enduro si sfidano su percorsi impegnativi. L'iniziativa è stata organizzata da un gruppo di amici appassionati di mountain bike, che hanno allestito il percorso e preparato le tappe per le prove ufficiali. La competizione coinvolge atleti di diversi paesi, pronti a mettere alla prova le proprie abilità su terreni tecnici e accidentati.

? Cosa scoprirai Chi sono i campioni mondiali pronti a sfidarsi nei boschi?. Come ha fatto un piccolo gruppo di amici a organizzare l'evento?. Quali effetti avrà l'arrivo dei team internazionali sull'economia locale?. Come gestirà il borgo l'impatto tra sport estremo e tradizioni?.? In Breve Progetto nato dieci anni fa da tre giovani appassionati dell'A.S.D. MTB Castelnuovo.. Atleti come Andrea Garibbo, Alessandro Levra e Mirco Vendemmia sfideranno i campioni.. Supporto tecnico specializzato fornito dal service professionale Andreani Group – Öhlins.. L'evento genera indotto economico per botteghe e strutture ricettive di Castelnuovo.. Federico Talocchini ha annunciato i primi grandi nomi che scenderanno sui sentieri di Castelnuovo di Val di Cecina per il Campionato Italiano E-Bike e la prima tappa della Coppa Italia Enduro MTB.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - E-Bike e Enduro: i campioni mondiali scendono nei boschi toscani

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